Stiri pe aceeasi tema

- BMW a lansat, la finalul lunii mai, noua generație Seria 5. Acum, constructorul german de automobile a publicat o serie de imagini cu accesoriile M Performance care pot fi comandate impreuna cu sedanul de clasa medie. Inclusiv cu versiunea electrica i5. In primul rand, clienții au la dispoziție un pachet…

- In momentul in care iti creionezi obiectivele, trebuie sa constientizezi ce este de facut pentru ca acestea sa fie realizabile. Astfel, fiecare activitate pe care o vei derula va avea un scop, iar intr-un final vei atinge obiectivele propuse. Acestia au fost pasii pe care i-a urmat si absolventul nostru…

- Performanța excelenta realizata de falticeneanca Aissia Prisecariu, care a izbutit sa urce pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere la Festivalul Olimpic al Tineretului European, din Slovenia. Inotatoarea in varsta de 15 ani s-a impus in proba de 200 metri spate cu timpul de 2:11:73, ceea…

- Recent reveniți in patrie de la Podgorica (Muntenegru), acolo unde au reușit sa cucereasca campionatul european universitar, handbaliștii suceveni au prezentat trofeul in incinta Universitații „Ștefan cel Mare”, in cadrul unei manifestari la care au mai participat primarul Ion Lungu, rectorul Valentin…

- Doar de cinci zile a avut nevoie cea mai noua platforma sociala lansata de Meta sa treaca de 100 de milioane de utilizatori, fiind de departe aplicatia cu cea mai rapida ascensiune din toate timpurile. Spre comparatie, detinatorul de pana acum al acestui titlu, ChatGPT, a avut nevoie de doua luni pentru…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara va beneficia de cea mai moderna și performanta tehnica de imagistica prin rezonanța magnetica. Aparatul IRM 3 Tesla va fi unicul de acest fel dintr-o unitate sanitara publica din vestul Romaniei. Investigația prin Rezonanța…

- Un tanar de 19 ani din localitatea braileana Oprisenesti, sportiv de performanta la culturism, a fost gasit spanzurat in curtea locuintei sale, in acest caz luandu-se in calcul varianta unei sinucideri.

- Clubul azer Neftci Baku a anuntat, miercuri, despartirea de tehnicianul Laurentiu Reghecampf.Despartirea s-a facut de comun acord cu antrenorul, conform News.ro. CITESTE SI Farul Constanta se intarește pentru Champions League: Au anunțat un nou transfer 12:26 57 BREAKING NEWS Performanța demna…