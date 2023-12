Ghidul modei de iarnă - sfaturi practice Iarna este anotimpul care iți pune la incercare creativitatea in materie de moda. Temperaturile scazute te determina sa gasești modalitați prin care sa combini confortul termic cu stilul. Acest ghid de moda de iarna iți va oferi sfaturi practice pentru a arata elegant și a te simți confortabil in aceasta iarna. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transportul universal pentru copilul tau, de la naștere și pana la 4 ani, este reprezentat de un carucior 3 in 1. Acesta include un landou, un modul de plimbare și un scaun auto portabil. Fiecare dintre aceste module se poate detașa de pe șasiu și inlocui cu altul. Aceste carucioare sunt mai ușoare…

- O gradina frumos amenajata poate deveni un spațiu magic, o oaza de liniște și frumusețe in propria ta curte. Este locul unde natura și creativitatea se intalnesc pentru a crea un mediu plin de culoare și armonie. Daca te pregatești sa amenajezi gradina ta

- A avea un par sanatos și stralucitor este nu doar un semn al frumuseții, ci și al unei ingrijiri atente și corecte. Parul este una dintre cele mai vizibile parți ale noastre și, ca atare, necesita o atenție speciala. In acest articol, vom explora diferite metode și tehnici de ingrijire a parului, oferindu-va…

- Romania s-a confruntat la sfarsitul saptamanii cu o zi istorica. Pentru prima data in istorie, ANM a emis cod roșu de viscol in luna noiembrie. Vor urma cateva zile mai calme din punct de vedere meteorologic, dar iarna vine indubitabil. Temperaturile foarte scazute, in condițiile in care exista la sol un…

- Vremea rea pune stapanire pe Romania. Un episod cu fenomene severe de iarna lovește Romania. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori viscolite la munte. Temperaturile vor scadea accentuat in aproape toate regiunile.

- Meteorologii au anunțat inca de ieri ca in unele zone din Maramureș vom avea zapada. Cei de la Meteo Maramureș spun ca a venit iarna in zonele mai inalte ale județului, fiind depus strat de zapada la altitudini de peste 800 de metri. „La stația meteo de la Cavnic am avut minima 0.0°C, iar la Borșa -3.3°C.…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada și doar din a doua saptamana din luna noiembrie vremea va fi apropiata de cea specifica sfarșitului toamnei, potrivit prognozei pentru perioada 16 octombrie-13 noiembrie, transmisa marți de meteorologii ANM, informeaza Mediafax.16…

- Temperaturile crescute de la jumatatea lunii octombrie ne-au dus mai degraba cu gandul la vara, decat la toamna și apropierea iernii. Specialiștii ANM avertizeaza insa ca se apropie un vortex polar in Romania, cu temperaturi ce vor atinge aproape pragul de inghet! Iar vremea rea va tine toata saptamana.…