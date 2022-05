Stiri pe aceeasi tema

- Un nou program "Rabla", prin care cei care isi caseaza masinile mai vechi de 15 ani pot primi prima de "cel putin 3.000 de lei", fara a fi obligati sa cumpere un autovehicul nou, va debuta pe 1 iulie, conform anuntului facut, joi, intr-o conferinta de presa, de catre ministrul Mediului, Apelor si…

- Consiliul Local (CL) Craiova a aprobat, vineri, un proiect de hotarare pentru ca municipalitatea sa depuna, alaturi de comuna Isalnita, prin PNRR, un proiect de 12,5 milioane euro pentru achizitionarea a 22 autobuze electrice si statii de reincarcare, inclusiv 22 statii de reincarcare lenta si 8…

- Locuitorii din Bucuresti beneficiaza, incepand de miercuri, de un nou punct de masurare a calitatii aerului, care monitorizeaza poluarea cu particule PM10 si PM2.5, acesta fiind amplasat in Sectorul 5, a anuntat, pe Facebook, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). Fii la curent cu…

- Tesla a livrat un numar record de 310.048 de vehicule electrice in primul trimestru, dar acesta a fost totusi sub asteptarile analistilor, de 317.000 de unitati, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a publicat in dezbatere publica, pentru o perioada de 10 zile, noul ghid privind granturile de investitii - masura 4.1.1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a dispus ca toate institutiile subordonate MMAP sa se mobilizeze si, in functie de posibilitati, sa acorde ajutor refugiatilor ucraineni, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica un proiect de Ordin pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Constructorul auto american Ford Motor Co. analizeaza modalitatile prin care ar putea sa separe operatiunile sale de productie de vehicule electrice de operatiunile traditionale, in speranta ca astfel va castiga respectul acordat de investitori rivalului Tesla Inc. si altor producatori de vehicule…