- Cumpararea unui teren implica negociere, aspecte birocratice si juridice, si multe documente. Am intocmit un ghid al cumparatorului, impreuna cu doi specialisti implicati in proces. Ca sa-ti fie mai usor sa intelegi cum se deruleaza procesul de vanzare-cumparare a unui teren.

- Dupa recordul de vanzari din 2019, Black Friday 2020 se anunța a fi o sarbatoare a shopping-ului sub semnul austeritații. Pandemia de COVID 19 a influențat in mod semnificativ obiceiurile de consum. In 2020, romanii nu mai cumpara atat de multe haine, produse cosmetice și accesorii -vedetele precedentelor…

- Pandemia schimba radical modul de lucru. Colliers: Munca de acasa va continua și in perioada post COVID-19. Birourile raman necesare, dar reorganizate Munca de acasa va ramane in practica multor companii și odata ce va trece epidemia de COVID-19, intr-un sistem de lucru hibrid care imbina activitatea…

- Pandemia de coronavirus nu a trecut și continua sa reprezinte o amenințare pentru omenire. Cu toate acestea, majoritatea statelor au revenit la vechile obiceiuri de dinainte de criza sanitara. Oamenii s-au intors la locurile de munca, sezonul vacanțelor s-a desfașurat și el, cu anumite condiții, iar…

- Inainte sa iti cumperi un apartament, intr-un bloc vechi sau nou, te asiguri ca este exact ce ti-ai dorit. Dar crezi ca stii sa depistezi toate neregulile dintr-o singura vizita? Acorda atentie acestor sase lucruri, dupa cum recomanda un arhitect.

- Chiar daca este pandemie, edilii din Prejmer fac demersuri pentru adotarea comunitatii cu cele necesare organizarii evenimentelor in aer liber in conditii cat mai bune, indiferent daca vorbim despre Festivalul clatitelor, Festivalul international folcloric sau Ziua Recoltei. In acest sens, Primaria…

- Pandemia a venit la pachet nu doar cu restricții, ci și cu schimbarea obiceiurilor alimentare. Timpul petrecut acasa i-a determinat pe mulți sa se gandeasca de doua ori la ce pun in farfurie.

- Zeci de producatori locali de miere de albine, dulceturi, lactate, dar si mesteri care lucreaza cu lemn sau panza, cosmetice naturale si tricotaje s-au alaturat proiectului „BUN din Salaj“.