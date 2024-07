Stiri pe aceeasi tema

- Planificarea unei vacanțe pe litoralul Marii Negre din Romania poate fi o provocare placuta atunci cand iți alegi stațiunea potrivita care sa se potriveasca personalitații tale, varstei și preferințelor. Indiferent daca ești in cautare de relaxare pe plaja, aventura sau distracția din timpul nopții,…

- Foarte mulți romani vor ajunge in perioada urmatoare in Germania, iar regulile de aici sunt foarte stricte # Atenție mare pentru cei care va deplasați cu mașina, pentru ca poliția din țara ce gazduiește Euro 2024 are reguli bine puse la punct, iar amenzile sunt uriașe! # Gazeta Sporturilor a vorbit…

- Daca ai ajuns in punctul in care vrei sa-ți imbunatațești locuința, este momentul perfect sa descoperi mai multe informații despre tamplaria PVC. In ultimul timp, ușile și ferestrele din PVC s-au bucurat de o preferința tot mai mare din partea multor persoane datorita caracteristicilor și beneficiilor…

- Hamburgerul este un simbol al confortului culinar și al placerii simple de a savura o masa delicioasa. Pentru a crea cel mai bun hamburger, este esențial sa te concentrezi pe calitatea ingredientelor și pe tehnica de preparare. Iata un ghid pas cu pas pentru a obține un hamburger perfect. 1. Alegerea…

- Conținut oferit de: Partener extern. Decizia de a-ți schimba locul de munca este una complexa și necesita o analiza atenta a situației actuale și a opțiunilor disponibile. Introducere: Cand este momentul potrivit sa-ți schimbi job-ul? Exista anumite semne care pot indica faptul ca este momentul potrivit…

- Ziua absolvirii reprezinta un punct culminant in viața fiecarui student, marcand trecerea de la educație la urmatoarea etapa a vieții, fie ea profesionala sau academica. Este o zi de celebrare, de recunoaștere a eforturilor și de impartașire a succesului

- Cu mini vacanța de Paște apropiindu-se cu pași repezi, mulți oameni cauta activitați distractive și relaxante pentru a profita la maximum de aceasta perioada. Indiferent daca preferi sa petreci timp in familie, sa te bucuri de natura sau sa explorezi noi activitați, exista o varietate de lucruri pe…

- Dupa clasica intrebare „cash sau card?”, ospatarii și-au mai imbogațit repertoriul cu inca una, adresata imediat ce-ți ajunge nota la masa: „doriți sa adaugați tips (bacșiș)?”. Ni s-a intamplat, cel mai probabil, multora, de cand bacșișul poate fi trecut pe nota și e impozitat de statul roman.