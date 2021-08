Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a anuntat miercuri ca trimite avioane, elicoptere si pompieri in Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord, pentru a ajuta aceste tari in lupta impotriva incendiilor, relateaza AFP.

- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat de polițiști pentru violența in familie, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute ar fi lovit-o pe iubita sa, Oana Mizil. Potrivit unor surse din Poliție, polițiștii Stațiunii Snagov au fost sesizați prin apel 112, de catre un spital din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordin guvernului sa ajute Belarus sa reziste in fata sanctiunilor economice impuse de Occident impotriva Minskului dupa represiunea declansata impotriva oponentilor regimului, in special in urma manifestatiilor de contestare a rezultatelor alegerilor prezidentiale…

- In mai multe localitati din Africa de Sud au fost create grupuri civile de protectie impotriva jafurilor declansate pe fondul protestelor violente care au urmat arestarii fostului sef de stat Jacob Zuma, potrivit unor informatii preluate miercuri de dpa. Cel mai nou bilant al violentelor, confirmat…

- O singura doza de vaccin Johnson & Johnson promite combaterea infectarii cu tulpina Delta a coronavirusului, arat un nou studiu al cercetatorilor, noteaza Reuters. Analizele de sange recoltate de la opt pacienți arata ca vaccinarea cu serul Johnson & Johnson inregistreaza o lupta mai eficienta impotriva…

- In Spania, un sfert din populatie s-a vaccinat complet anti-COVID-19 si peste 95% dintre persoanele cu varste peste 70 de ani sunt imunizate. Spania va avea in curand jumatate din populatie vaccinata cu cel putin o doza de ser anti-COVID, iar campania avanseaza cu pasi repezi. Ministrul sanatatii, Carolina…

- # Revenim la decesul suspect al celui care a depus denunt impotriva lui Stelica Craciun. Avem documentul! # Viorel Bolovan, alias Ciobica, și-a scos certificat medico-legal și a depus plangeri la Poliție și Parchet impotriva fratelui, Ion Bolovan, care il batea și ii reproșa ca i-a denunțat la DNA pe…

- Campania de verificare a respectarii masurilor de protecție a salariaților impotriva noului coronavirus a fost continuata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau și in aprilie. Astfel, in cadrul campaniei, pe parcursul lunii trecute inspectorii ITM-ului au supus controlului nu mai puțin…