Stiri pe aceeasi tema

- Piscinele in aer liber se redeschid de luni, 15 iunie. Ordinul comun cu regulile care trebuie respectate a aparut in Monitorul Oficial potrivit Mediafax.In conditiile in care va exista o limita maxima de persoane admise, accesul se va face cu programare. La intrare persoanele vor trebui sa…

- Sunt contradictii și in setul de masuri de relaxare anuntate din 1 iunie. Daca participam, de luni, la spectacole organizate in aer liber, trebuie sa purtam masca. Ordinul din 22 mai spune, insa, ca masca este obligatorie doar in spatiile publice inchise. Ludovic Orban a anunțat joi ca putem participa…

- Pana pe 24 august, ministerul va anunta cine primeste gradatieRamase a fi reglementate aproape pe ultima suta de metri, tinand cont de calendarul stipulat prin Legea educatiei nationale nr. 1 2011, etapele prevazute in calendarul mobilitatilor cadrelor didactice inca se lasa asteptat, desi saptamana…

- Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii a fost publicat in Monitorul Oficial. Suntem obligați sa purtam masca in spatii inchise, inclusiv la locul de munca. Dupa mai bine de doua zile de asteptare, ordinul ministrului Sanatatii care stabileste unde si cum vei purta masca de protectie a fost…

- Un ordin comun al ministrului Economiei și al Sanatații stabilește regulile pe catre trebuie sa le indeplineasca saloanele de infrumusețare. Acesta a fost publicat in Monitorul Oficial. Regulile se aplica spațiilor destinate pentru frizerie, coafura, manichiura, pedichiura și cosmetica. Ordinul privind…

- Programele pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, valabile pentru examenele scrise din acest an, au fost publicate in Monitorul Oficial. Ordinul de ministru aproba astfel materia pe care elevii de clasa a VIII-a trebuie sa o invețe pentru examenul de Evaluarea Naționala 2020 și conținuturile pe…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki este asteptat sa anunte joi detaliile planului guvernamental de relaxare a restrictiilor impuse vietii publice in lupta cu coronavirusul. "Astazi vor fi luate decizii finale. Cred ca mai intai, incepand de luni, ne putem astepta la deschiderea padurilor,…

- ”Anul scolar va fi incheiat. Elevii vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an, la fel și studentii. Sigur, daca dupa 15 mai lucrurile vor fi in regula, putem sa dam drumul la activitatea scolara. Oricum, profesorii vor trebui sa se mobilizeze dupa vacanta, sa intensifice predarea online pana…