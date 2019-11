Stiri pe aceeasi tema

- Romanii decid, in acest weekend, cine intra in turul doi al alegerilor prezidentiale 2019. Cu un presedinte in functie care se pastreaza pe primul loc in sondaje si o batalie pentru a intra in turul doi intre Viorica Dancila (PSD) si Dan Barna (Alianța USR-PLUS), campania electorala inaintea primului…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE IN SIGURANȚA Pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica in contextul alegerilor prezidențiale din data de 10.11.2019, reprezentanții vranceni ai Ministerului Afacerilor Interne vor desfașura activitați specifice pe raza județului Vrancea. 556 de polițiști, 224…

- In aceste zile, autoritatile lucreaza la foc continuu pentru sortarea buletinelor de vot si a altor materiale necesare pentru fiecare sectie de votare. Pentru intreg judetul au fost tiparite peste 420.000 de buletine de vot, care vor ajunge la cele 426 de sectii amenajate pentru alegerile prezidentiale.…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a transmis, vineri, ultimele informatii cu privire la organizarea alegerilor prezidentiale din 10 octombrie si a facut o simulare a procesului electoral intr-o sectie de votare. Presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica, a mentionat ca, in mare, au fost finalizate…

- Datele celor doua tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale au fost fixate, prin hotarare de Guvern, pe 10 noiembrie, respectiv 24 noiembrie 2019. Spre deosebire de alegerile prezidențiale de pana acum, aceste zile de nu sunt valabile pentru intregul electorat intrucat procesul de votare a inceput…

- Sambata, 12 octombrie, incepe, oficial, campania electorala pentru alegerile prezidențiale – in cursa pentru Cotroceni s-au inscris 14 candidați. Primul tur al alegerilor pentru desemnarea președintelui Romaniei are loc duminica, 10 noiembrie, iar cel de-al doilea tur de scrutin este programat pe data…

- Birourile permanente ale Parlamentului au aprobat, marti, ofertele editoriale ale Societatii Romane de Televiziune si ale Societatii Romane de Radiodifuziune pentru reflectarea campaniei electorale pentru...

- Klaus Iohannis isi va depune, in 20 septembrie, la ora 12.00, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidentiale, potrivit news.ro. Candidatura sa este sustinuta de PNL, partid cu care seful statului a inceput actiunile de precampanie in tara. Potrivit Hotararii…