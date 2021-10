Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga perioada de timp in care am putut doar sa speram la experiența unui festival, la vibe-ul nopților lungi și pline de muzica, anul acesta am putut sa retraim acele momente. Noul single The Motans – „A mea” este pregatit sa pastreze toate aceste experiențe in versuri, motiv pentru care videoclipul…

- INNA are o toamna extrem de activa din punct de vedere muzical. Artista lanseaza pentru a treia saptamana consecutiv o noua piesa ”Like That” in colaborare cu DJ-ul și producatorul spaniol Brian Cross. Piesa a fost compusa de Brian Cross, INNA, Joanna Navarro Crass, produsa de Brian Cross. Cu un lyric…

- Chiar cu o zi inainte de a atinge 3M followers pe TikTok, Andreea Bostanica a lansat videoclipul piesei “Diamantul”, una dintre cele mai fierbinți piese ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, devenind viral pe TikTok. Pe sunetul piesei s-au creat mii de tiktok-uri iar…

- R3HAB și Gabry Ponte, producatorul hit-ului „Blue (Da Ba Dee)”, iși unesc forțele pentru prima data și lanseaza single-ul „The Portrait (Ooh La La)”. „Gabry a fost intotdeauna un leader al muzicii dance, iar colaborarea cu el a fost o adevarata placere. Ne-a luat ceva timp pana am gasit sound-ul dorit,…

- „Iubirea noastra e o ploaie de vara/ Și ne ține doar o seara” sunt versurile celui mai nou single al lui JO. Piesa este despre toate experiențele ce se ivesc in mod neprevazut in viața noastra, despre prietenii sincere, iubiri ce ne fura inima și momente spontane, toate traite la fel de intens ca o...…

- Avem piesa noua de la Alessia Cara! Videoclipul piesei va fi transmis in premiera de MTV și in Times Square. Cunoscuta pentru performanțele live pline de emoție, Alessia Cara anunța și un ”turneu” pe la mai multe emisiuni populare din SUA pentru a-și promova noul single, dar mai ales pentru a vorbi…

- Sore revine cu un single fresh in limba engleza, intitulat sugestiv „Fake It”, o piesa pop scrisa și compusa de Sore impreuna cu Smiley și Vladimir Coman-Popescu, cel din urma ocupandu-se și de producția cantecului. „Fake It este o piesa perfecta pe care sa dansezi, este plina de vibe-uri pozitive și…