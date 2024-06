Stiri pe aceeasi tema

- Bursa din Moscova a anunțat incetarea tranzacționarii cu dolari și euro din cauza introducerii de noi sancțiuni de catre Trezoreria SUA. Tranzacționarea va fi oprita din 13 iunie, potrivit site-ului Bursei din Moscova, noteaza SEVER REALII potrivit Rador Radio Romania.

- Activele BlackRock au atins un record de 10.500 miliarde de dolari in primul trimestru, iar compania de investitii a inregistrat o crestere de 36% a profitului, deoarece pietele globale de actiuni, aflate in crestere, si-au sporit incasarile din serviciile consultanta in investitii si din administrare,…

- Turcia lui Erdogan devine un jucator mondial intr-un domeniu cheie: venituri de miliarde de dolari anualVeniturile din turismul de sanatate din Turcia au crescut de la 1,9 miliarde de dolari in 2022 la 2,3 miliarde de dolari anul trecut, relateaza ziarul HURRIYET.

- Pachetul salarial pentru 2023 al CEO-ului Boeing, Dave Calhoun, care si-a anuntat recent plecarea in mijlocul unei crize de siguranta a avioanelor companiei, a crescut cu aproximativ 45%, la aproape 33 de milioane de dolari, potrivit producatorului de avioane american, transmite Reuters, citata de News.ro.Boeing…

- Compensatii de 160 de milioane de dolari platite de Boeing companiei Alaska Airlines - Producatorul de avioane Boeing a platit compensatii initiale de 160 de milioane de dolari, dupa desprinderea unui panou de pe o aeronava Boeing 737 MAX 9 detinuta de compania aeriana Alaska Airlines, informeaza Rador…

- Topul realizat de Forbes arata ca sunt cu 141 de miliardari mai multi decat in anul 2023. Lista include si sase romani, printre care Daniel Dines si fratii Paval. O aparitie neasteptata este cea a lui Taylor Swift, care se bucura de o avere de 1,1 miliarde de dolari. Anul 2024 pare sa fie de succes…

- "Imi suspend campania": Donald Trump a creat luni o surpriza trimitand acest mesaj sustinatorilor sai, fiind evident o gluma de 1 aprilie, care avea de fapt scopul de a strange noi fonduri pentru candidatura acestuia la alegerile prezidentiale din noiembrie, scrie Agerpres preluand AFP.Fostul presedinte…