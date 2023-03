Stiri pe aceeasi tema

- Așa a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. El a recomandat mai multa pregatire din partea autoritatilor si a cetatenilor. Raed Arafat: Primii salvatori intr-un cutremur sunt vecinii si oamenii de la fata locului. Pregatirea trebuie sa fie una a societatii. Noi suntem…

- Un exercitiu de alarmare a populatiei, prin sistemul de sirene de avertizare, se va desfasura miercuri, in cadrul actiunilor pregatite de structurile de specialitate ale IGSU ca parte a programului din „Saptamana Protectiei Civile", a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.…

- Alarmele vor suna din nou in toata țara: Exercițiul „Miercurea sirenelor” va fi reluat. Cum vor fi anunțati romanii pentru a nu se speria IGSU va relua exercițiul de alarmare publica, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționalitațiii sirenelor din țara. Raed Arafat, șeful Departamentului…

- Vom primi mesaj Ro-Alert daca vor intra rachete in spațiul aerian al Romaniei, populatia din zona aflata in situatie de risc ar fi alertata prin mesaj Ro-Alert pentru a se adaposti, spune șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. „Daca stim ca vine in zona si daca se da informatia,…

- DOUA CUTEMURE MARI in doua zile: Guvernul, masuri urgente pentru monitorizarea sistemului de intervenție Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o discuție telefonica cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, in legatura cu cutremurul produs, marți, 14 februarie, in regiunea…

- Doua echipa va ajunge, astazi, acolo, a anuntat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Tot el a precizat ca salvatorii romani vor ramane cat este nevoie in Turcia si numarul lor ar putea sa creasca daca se va cere acest lucru. Raed Arafat a mai spus ca pentru Siria,…

- Un barbat din localitatea Ozun, judetul Covasna, a intrat in coma, joi dupa-amiaza, dupa o lovitura la cap, in timp ce folosea circularul. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la Brasov, in urma unei interventii care a durat mai putin de o ora, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii…

- Un punct de operare aeromedicala, al zecelea la nivel national, a devenit operational, miercuri, la Brasov, fiind al zecelea astfel de punct deschis la nivel national. La evenimentul de inaugurare a punctului de salvare aeriana au participat si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode si seful Departamentului…