- Florin Dumitrescu este unul dintre cei trei jurati de la show-ul culinar "Chefi la cutite". Desi este maestru in toate delicatesele, Florin a recunoscut ca la pregatirile de Craciun primeste ajutor din partea familiei.

- Primarul Chișinaului, Ion Ceban, a promis sambata ca va cere demisii in cadrul Primariei capitalei Republicii Moldova, dupa ce o reptila gonflabila uriașa a fost așezata chiar langa bradul de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale, relateaza Unimedia.info.Mulți oameni s-au plans pe rețelele…

- Primarul din Chisinau, Ion Ceban, a promis sambata ca va lua masuri dupa ce locuitori ai capitalei Republicii Moldova s-au aratat nemultumiti pe retelele de socializare fata de aparitia unei uriase soparle gonflabile langa bradul de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale, scrie unimedia.info potrivit…

- Ion Ceban, foc și para dupa ce o reptila gigantica a aparut ieri chiar langa pomul de Craciun amenajat de primarie in Piața Marii Adunari Naționale. Dupa ce mai mulți locuitori ai capitalei s-au plans pe rețelele de socializare, edilul a promis ca vor urma demisii.

- Regulile stricte ale postului si-au pierdut importanta si pana si targurile de Craciun sunt mai mult despre ce mananci decat despre bucuria de a trai o perioada cu totul speciala din an. Specialistii avertizeaza ca faptul ca nu-i dam organismului ragaz ne poate conduce spre situatii limita.

- Pestele de apa dulce genereaza electricitate atunci cand incearca sa gaseasca hrana, cand mananca, este stresat sau se simte amenintat, potrivit lui Kimberly Hurt, angajata a acvariului. Wattson are propriul cont de Twitter, unde sunt publicate postari declansate de electricitatea pe care animalul o…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza actualizata pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 3 - 30 decembrie 2019. Specialistii au anuntat cum va fi vremea de Craciun.

- Targul de Craciun 2019 iși deschide porțile, ca in fiecare an, la 1 Decembrie, cand Romania iși celebreaza și Ziua Naționala. Va sta deschis pana in 3 ianuarie 2020. Pregatirile sunt in toi, iar PMT anunța și artiștii care vor urca pe scena special amplasata in Piața Victoriei. „Ne…