Ghid pentru colectarea responsabila a deseurilor Resursele planetei nu sunt nelimitate, asa ca noi suntem indemnati sa reciclam cat mai mult si cat mai corect, atat pentru a proteja mediul inconjurator, dar si pentru a proteja materiile prime care exista in jurul nostru. Cu relativ putin efort de a separa gunoiul, putem ajuta la reducerea poluarii, putem contribui la pastrarea apei curate, conservarea resursele naturale neregenerabile si reducerea consumului de energie.



Desi lucrurile se misca putin mai greu si in tara noastra a inceput responsabilizarea oamenilor in privinta reciclarii si astfel, cu totii am inceput sa intelegem cat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Resursele planetei nu sunt nelimitate, așa ca noi suntem indemnați sa reciclam cat mai mult și cat mai corect, atat pentru a proteja mediul inconjurator, dar și pentru a proteja materiile prime care exista in jurul nostru. Cu relativ puțin efort de a separa gunoiul, putem ajuta la reducerea poluarii,…

- ”Arderea deșeurilor electronice provoaca poluarea aerului, a apei, deoarece odata cu arderea sunt eliminate diferite metale grele substanțe ce sunt otravitoare și ajung astfel in mediul inconjurator. Ca și pana acum, va solicitam dumneavoastra, ca pentru a proteja mediul inconjurator și municipiul nostru,…

- Noi puncte gospodarești modulare pentru colectarea selectiva a deșeurilor au fost aduse la Cluj. Acestea suplimenteaza punctele gospodarești existente in vederea încurajarii colectarii selective a deșeurilor. Primaria municipiului…

- Incepand cu data de 08 Decembrie Primaria Municipiului Turda impreuna cu operatorul de salubritate Prival urmeaza sa demareze un proiect-pilot de colectare selectiva, constand in colectarea separata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand cu data de 08 Decembrie Primaria Municipiului Turda impreuna cu operatorul de salubritate Prival urmeaza sa demareze un proiect-pilot de colectare selectiva, constand in colectarea separata a deșeurilor in

- RER SUD indeamna buzoienii sa fie responsabili in gestionarea deșeurilor pe care le genereaza chiar și in vremuri de pandemie! Un comportament corect sau unul iresponsabil referitor la modul in care tratam deșeurile pe care le generam face diferența intre un corp sanatos dezvoltat intr-un mediu sanatos…

- Actiunea vizeaza strazile din municipiul Galati unde se realizeaza colectarea deseurilor din poarta in poarta si va fi realizata de catre Ecosal Galati, care va prelua aceste deseuri si le va transporta la statia de sortare pentru a fi ulterior reciclate.

- Problema colectarii de bani in instituțiile de invațamant, din nou pe ordinea de zi. Conducerea Direcției generale educație, tineret și sport, experți in domeniul educației, reprezentanți ai Centrului Național Anticorupțiede, ai Ministerului Justiției, precum și ai sectorului asociativ au participat,…