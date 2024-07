Stiri pe aceeasi tema

- Nunta anului in Romania! Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, și Elena Tanase se pregatesc pentru marele eveniment al vieții lor. Nunta celor doi va avea loc pe 14 iulie, in ziua finalei de la Euro 2024.Inițial, Ianis Hagi iși dorea ca nunta sa aiba loc in orașul sau natal, Constanța. Cu toate acestea,…

- Klaus Iohannis avut un discurs neașteptat in conferința de presa susținuta miercuri in contextul summitului NATO din Washington, scrie inpolitics.ro. Disparut din peisajul politic de multa vreme, in special in ultimele luni, Iohannis a lasat impresia ca ar fi in campanie electorala. Mai are doar citeva…

- Biroul Electoral Central a anuntat, duminica seara, rezultatele partiale, la nivel national, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale si pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 9 iunie.

- Alegerea unui TV smart perfect poate parea o provocare, avand in vedere multitudinea de opțiuni și caracteristici disponibile pe piața. Fie ca iți dorești o calitate impresionanta a imaginii pentru vizionarea filmelor, o conectivitate excelenta pentru streamingul online sau funcții inteligente care…

- In sedinta din data de 14 mai 2024, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 BEC a adoptat o Hotarare de interpretare, potrivit careia, in cazul alegerilor pentru autoritatile…

- Municipiul Vaslui gazduiește, incepand de maine, Olimpiada Naționala de Matematica pentru clasele a V-a și a VI-a. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației, in parteneriat cu Societatea de Știinte Matematice din Romania. Participa 192 de elevi din 41 de județe ale țarii. Acestora li s-a pregatit…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, lider al delegației romane a PPE, a subliniat intr-o emisiune Digi24 ca vizita președintelui la Casa Alba trebuie privita prin perspectiva importanței Romaniei in contextul razboiului din Ucraina.