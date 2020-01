Stiri pe aceeasi tema

- Farmaciile nu pot fi obligate sa returneze banii clienților care au cumparat Debridat și vor veni cu produsul sa-l returneze, a spus Anca Crupariu, reprezentant al Agenției Naționale a Medicamentului, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.Agenția Naționala a Medicamentului nu are atribuții pentru a interveni…

- Compania Electroargeș, listata la Bursa de Valori București (BVB), a avut un control de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) din Alexandria (Teleorman). Timp de aproape 8 luni, cât a durat acțiunea inspectorilor Fiscului, nu s-a descoperit nimic."Consiliul de Administratie…

- Doua comunicate transmise de Fiscul carasean te fac sa clipesti de trei ori si sa te intrebi daca sunt sau nu emise de acea autoritate de stat care strange vistieria tarii. Unul dintre ele informeaza ca Fiscul nu face descinderi, ca au ei metodele lor, iar celalalt ne spune ca smecherii care…

- La licitația organizata de Primaria Capitalei pentru achiziționarea a 100 de tramvaie au participat firma turceasca Durmazlar și Astra Vagoane Arad. Contract in valoare de 160 de milioane de euro a ajuns la firma turceasca, iar Libertatea a intrat in posesia unui document intern din care reiese clar…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 12 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. NICA VASILE, fost Consilier Județean in cadrul Consiliului Județean Neamț - INCOMPATIBILITATE In perioada exercitarii…

- In perioada ianuarie-septembrie 2019, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei…

- Ordonanța de urgența pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. in perioada…

- In data de 28.10.2019, pe portalul ANAF, a fost publicat in sectiunea Declaratii electronice/Descarcare declaratii, inca un document ce poate fi accesat prin intermediul Spatiului Privat Virtual, respectiv formularul D2 – Notificare/ Cerere de anulare a obligatiilor de plata accesorii. Formularul se…