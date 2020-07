Ghid de vacanta in Grecia. Ce reguli trebuie sa respecti si care sunt amenzile pe care le poti primi

Ghid de vacanta in Grecia. Ce reguli trebuie sa respecti si…

Mii se romani isi fac concediile in Grecia si vara aceasta. Pentru a veni in sprijinul lor, Ziare.com a alcatuit un mic ghid de reguli pe care autoritatile din Grecia le-au impus si pe care turistii vor trebui sa le respecte pentru a evita amenzile destul de mari si, evident, de nedorit.



Situri arheologice si muzee



Siturile arheologice si muzeele permit intrarea unui numar fix de vizitatori pe ora, asa ca nu va enervati pe situatie, mai ales ca decizia de limitare a accesului. Este pentru siguranta voastra. Li se recomanda vizitatorilor sa foloseasca masca, sa foloseasca igienizant…