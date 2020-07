Ghid de supravieţuire în caniculă Caldura mare anunta meteorologii zilele urmatoare asa ca trebuie sa ne pregatim cu totii sa infruntam canicula. Cind e caldura mare, ideal e sa stai in casa, insa trebuie sa ajungi la job, la piata etc. Iata citeva lucruri care va pot fi de folos pentru a supravietui in canicula. Caldura mare 1. Imbraca-te corespunzator afara si in casa Cel mai important lucru cind iesi afara este sa te acoperi. P Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cu roșii de gradina, bine coapte, cu puțina fidea și o ceapa, intr-un timp foarte scurt, putem prepara cea mai simpla, dar delicioasa supa de roșii cu fidea. Rețeta simpla de racorire a romanilor pentru caldura de afara.

- Joi, caldura va fi si mai greu de suportat. Canicula se extinde in sudul si estul tarii, iar in vest si nord-vest, spre seara, apar ploi zgomotoase, destul de abundente. Maximele pleaca de la 27 de grade pe litoral si pot atinge 37 de grade in Lunca Dunarii. Vremea in fiecare regiuneIn…

- Vremea va deveni deosebit de calda in urmatoarele zile, in regiunile sudice, unde se anunta maxime de 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat. Furtunile si ploile torentiale nu vor disparea din peisaj nici saptamana viitoare. Si luna iulie vine cu valori termice usor mai ridicate decat cele…

- Organizația a indemnat guvernele lumii sa elaboreze planuri concrete pentru a garanta siguranta oamenilor pe durata valurilor de caldura, protejandu-i in acelasi timp de noul coronavirus. Vara care se apropie in emisfera nordica ar trebui sa aduca noi recorduri de caldura, a declarat o purtatoare…

- Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a avertizat marti ca pandemia de COVID-19 creste riscurile sanitare asociate episoadelor de canicula, in contextul in care noi recorduri de caldura sunt asteptate sa fie stabilite in emisfera nordica in vara acestui an, informeaza AFP. Aceasta agentie…

- Un medic rezident din București a dezvaluit situația șocanta prin care a trecut. Femeia a dezvaluit ca a fost data afara din apartamentul in care locuia, pe motiv ca „a inceput lupta pentru supraviețuire”.

- Frica de coronavirus duce la gesturi greu de înțeles. Un medic rezident din București spune ca a fost dat afara din casa de proprietarul apartamentului în care locuia cu chirie, doar pentru ca lucreaza într-un spital și ar putea aduce virusul acasa. Medicul rezident a vorbit, în…

- Un medic rezident din București spune ca a fost dat afara din casa de proprietarul apartamentului in care locuia cu chirie, doar pentru ca lucreaza intr-un spital și ar putea aduce virusul acasa. Nu este pentru prima data cand un cadru medical este...