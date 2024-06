Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a gazduit saptamana trecuta ultima intalnire din acest an școlar a proiectului ,,Deschide-ți mintea, nu fi inchis!", inițiat și dezvoltat de Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații. Aceasta ediție a debutat in octombrie 2023, in cadrul proiectului…

- Fundația Comunitara Mureș a organizat astazi prima cursa de Bici Bus sau Bike Bus, in cadrul unui proiect pilot, cu ocazia Zilei Mondiale a Bicicletei. Acesta presupune crearea unor grupuri de elevi și voluntari, respectiv parinți și/sau profesori care se deplaseaza impreuna spre școala, pe rute prestabilite.…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a fost sesizat sambata, 1 iunie, cu privire la faptul ca pe o strada din cartierul "Unirii" din Targu Mureș au fost identificate o arma, doua incarcatoare, mai multe cartușe, precum și o borseta.La fața locului, s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Arme…

- Cursanții anului intai de la Colegiul UMFST „George Emil Palade" Targu Mureș, filiala Tarnaveni, au derulat activitatea „Educam pentru sanatate", desfașurata la Centrul de zi Buckner, sub indrumarea cadrului didactic Szakacs Tunde. Activitatea a constat intr-un atelier in care cursanții au pregatit…

- Astazi, in jurul orei 09.50., Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a fost sesizat printr-un apel la 112 cu privire la faptul ca, la Gimnaziul Liviu Rebreanu din Targu Mureș ar exista o amenințare cu bomba. La fața locului s-au deplasat mai multe structuri, dintre care polițiști IPJ Mureș, polițiști…

- Sesizarea catre Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a fost facuta in aceasta dimineața printr-un apel la 112, fiind vizat Gimnaziul Liviu Rebreanu din municipiu. Potrivit IPJ Mureș, la fața locului s-au deplasat mai multe structuri, dintre care polițiști IPJ Mureș, polițiști de la Brigada de Combatere…

- In minivacanța din perioada 1 – 6 mai 2024, in contextul Zilei Internaționale a Muncii și a marii sarbatori crestine, Pastele Ortodox, Inspectoratul de Politie Judetean Mureș va mobiliza efective suplimentare."In medie, zilnic, vor acționa peste 170 de polițiști, in strada și in proximitatea lacasurilor…

- Acesta a fost inițiat de Rotary Club Gheorgheni in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații. Evenimentul de prezentare a avut loc miercuri la Liceul Teoretic Sf. Nicolae si reunit elevi din ciclul gimnazial și liceal, clasele…