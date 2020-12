Ghid de informare anticorupție pentru liceeni lansat în Mureș Cu ocazia sarbatoririi Zilei Internaționale Anticorupție, miercuri, 9 decembrie, a fost lansat ghidul de informare pentru elevii din liceu, intitulat ,,Gandesc, Vorbesc și Acționez Pro-Integritate", conceput sub forma unui indrumar, care va face parte din proiectul de predare a educației juridice in unitațile de invațamant preuniversitar. Detalii despre ghid Ghidul a fost elaborat, in premiera … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 11 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 13.493 cazuri de persoane infectate, au fost inregistrate 162 cazuri noi de persoane infectate, iar 29 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. (Fața de ziua precednta, 10 XII: 15 cazuri noi, 7 reconfirmate, 16 vindecate)…

- Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Serviciul Județean Anticorupție Mureș au conceput impreuna primul ghid romanesc din domeniul prevenirii criminalitații, destinat liceenilor. Intitulat "Gandesc, vorbesc și acționez pro-integritate", indrumarul ar urma sa fie studiat in școli și ar putea fi luat…

- PANA ASTAZI, 8 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate in total: 13.032 cazuri de persoane infectate, dintre care 87 cazuri noi , cu 13 mai puține decat au fost ieri. 26 persoane au fost reconfirmate pozitiv , (cu 8 mai puține decat ieri.) 475 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul…

- In sudul și sud-estul țarii, precum și la munte, pe alocuri, se va depune polei The post Ninsori și temperaturi scazute, in toata țara. In Capitala, strat consistent de zapada: informare meteo de precipitații mixte și polei appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ninsori și temperaturi…

- Avocata fostului parlamentar roman in direct de la Chisinau ne aduce vesti senzationale The post Vineri, ora 18:00 – „Culiesele statului paralel": Avocata lui Cristian Rizea vine cu detalii uluitoare, in direct de la Chișinau appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Vineri, ora 18:00…

- Prefectura Cluj a lansat Ghidul de informare și de prevenție a infectarii cu noul coronavirus. Gasești toate raspunsurile. Ghidul poate fi consultat, mai jos. Post-ul Prefectura Cluj a lansat Ghidul de informare și de prevenție a infectarii cu noul coronavirus. Gasești toate raspunsurile apare prima…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Horea" al județului Mureș au transmis miercuri, 14 octombrie, prin intermediul unui buletin informativ, faptul ca data de marți 13 octombrie, a marcat Ziua Informarii Preventive, iar cu aceasta ocazie, reprezentanții ISU au organizat…

- Reprezentanții rezidenței Valea Izvoarelor au transmis joi, 17 septembrie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca rezidența a fost primul centru de varstnici din Romania care a instituit voluntar izolarea preventiva la locul de munca, pentru siguranța beneficiarilor…