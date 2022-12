Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a celebrului Bruce Willis, in varsta de 67 de ani, care sufera de afazie, o boala care ii afecteaza abilitațile cognitive, se deterioreaza rapid. Familia se bucura de momentele petrecute impreuna, pentru ca ar putea fi ultimele, relateaza o persoana apropiata de aceasta, potrivit…

- Povestea romanilor este una foarte trista. Oamenii spun ca, din banii primiți vor lua cadouri de Craciun copiilor și se vor intoarce acasa.Familia are trei copii, doua fete in varsta de 8 și 12 ani și un baiat de 11 ani. Noaptea, cei doi dorm pe strazi, iar ziua fac spectacol la semafoare. Danseaza,…

- Oricine calca pragul unui targ de Craciun trebuie sa se aștepte la prețuri piperate la tarabe. Insa un turist care a vizitat targul din Cluj Napoca nu se aștepta sa plateasca o suma uriașa pe o porție de carnaciori. Barbatul a ramas fara cuvinte atunci cand a vazut ce suma trebuie sa scoata din buzunar…

- O locuința din comuna Santimbru, județul Alba, a fost decorata cu mii de beculețe, zeci de metri de ghirlande luminoase și multe ornamente pentru Craciun. Familia care locuiește in casa devenita loc de „pelerinaj” o impodobește astfel an de an.

- In urma cu puțin timp, au inceput pregatirile de Craciun la Casa Alba. In acest fel, familia Biden a ales deja pomul de sarbatori de anul acesta. Bradul va fi unul de culoare verde albastrui. Pomul va avea o greutate de o tona. Mai mult de atat, acesta face parte dintr-o specie rara de brad, asta pentru…

- Zabola Estate unul dintre cele mai ingenioase proiecte de retreat și cazare din Romania. Proiectul ale caror baze a fost pus in apropiere de Covasna, vine acum pe piața cu un alt concept la fel de ambițios. Zabola SPA aduce un colț de India in inima Transilvaniei. Zabola Spa, colț mistic de inspirație…

- Desi este abia inceput de noiembrie, oamenii sunt dornici sa intre in spiritul sarbatorilor de iarna. Studiourile foto sunt asaltate de cereri pentru sedinta de Craciun. Nici vremea, nici preturile nu par sa-i tina departe pe doritori. Se muncește de zor, sau mai bine spus, se distreaza de zor lumea…