Ghid de bune practici în etichetarea și publicitatea cărnii de pasăre. Reguli obligatorii Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania au adoptat un Ghid de bune practici in etichetarea și publicitatea carnii de pasare pentru a fi eliminate de pe piața erorile de etichetare. Documentul are drept scop explicitarea cadrului legal in vigoare, astfel incat informațiile furnizate pe ambalajul produselor sa nu induca in eroare consumatorul și sa ajute producatorul in ințelegerea prevederilor legii cu privire la acest aspect. Ghidul conține toate detaliile referitoare la etichetare, de la mențiunile obligatorii, pana la lista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

