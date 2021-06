Ghid complet pentru strategiile de bidding Google Ads

Stiri pe aceeasi tema

- Zarug e unul dintre cei 18 concurenți de la „Asia Express”, sezonul 4, „Drumul Imparaților”. Iata care e numele lui complet și cu ce se ocupa. Zarug face echipa la „Asia Express”, sezonul 4 cu Lorelei. Cei doi nu sunt atat de cunoscuți pe micul ecran, insa sunt doua nume celebre in zona digital.„Mie…

- Romania a depașit pragul de doua milioane de oameni complet vaccinate. Peste 66.500 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, au fost administrate 3.900 de vaccinuri anti-Covid. Cum majoritatea dozelor au fost pentru rapel, in Timiș s-a depașit pragul de 80.000 de oameni vaccinați complet impotriva coronavirusului. A aparut și o reacție adversa.

- Recalcularea pensiilor se anunța dificila și de lunga durata. Pana acum, puțin peste 200 de mii de dosare din cele 5 milioane au fost finalizate. Iar alte cateva zeci de mii trebuie reevaluate, pentru ca au fost descoperite erori.

- Danemarca renunta definitiv la vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 din cauza efectelor secundare „rare” dar „grave”, au anuntat miercuri autoritatile sale sanitare, in urma acestei decizii tara scandinava devenind prima din Europa care nu va mai utiliza acest ser. In pofida avizelor Agentiei europene…

- Consiliul de Administratie al grupului sud-coreean LG Electronics a aprobat luni inchiderea diviziei de telefonie mobila, care inregistreaza pierderi, dupa ce nu a reusit sa gaseasca un cumparator, o decizie in urma careia devine primul mare brand de smartphone-uri care se retrage

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au luat cu asalt scena din aceasta ediție și au impresionat cu momentul lor de senzație. Insa, transformarea de care au parte i-a amuzat teribil de mult, chiar inainte de a intra pe scena.