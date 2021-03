Ghid audio în trei limbi, disponibil în aplicaţia Sibiu City, pentru vizitarea centrului istoric al Sibiului “Aplicatia Sibiu City App ofera incepand de astazi un nou instrument util pentru turisti: un ghid audio in trei limbi, pentru vizitarea centrului istoric al Sibiului. Acest ghid este binevenit mai ales in aceasta perioada in care restrictiile necesare pentru gestionarea pandemiei sunt inca in vigoare pentru ca permite vizitatorului sa descopere pe cont propriu centrul istoric, respectand distantarea”, anunta Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu. Ghidul audio este disponibil in aplicatia Sibiu City App, fiind destinat atat vizitatorilor orasului, cat si locuitorilor dornici sa afle informatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi se va infiinta o unitate pediatrica pentru Marii Arsi. Managerul spitalului, Alina Belu, a declarat ca aceasta facilitate va fi pentru copiii care au arsuri pe mai mult de 20 la suta din suprafata corpului. Sectia va deveni operationala de la intai aprilie…

- Proiectul ar putea fi amanat cu inca 5 ani peste termenul initial, dupa ce specialistii care au facut masuratori au gasit zacaminte de sare. Autoritatile incearca sa gaseasca solutii. Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca: „Expertii, in acest moment analizeaza toate solutiile si va pot asigura ca…

- Un proiect de lege care vizeaza modificarea Codului Rutier prevede amenzi de pana la 725 lei pentru șoferii care vor stationa in intervalul 07:00-20:00 in dreptul unitatilor de invatamant. Proiectul legislativ se refera și la introducerea unei prevederi pentru stabilirea unor spatii special amenajate…

- Mass media poloneza, cu excepția celei de stat, a blocat miercuri accesul la conținutul sau, pentru a protesta fața de un proiect de lege al conservatorilor aflați la putere care prevede un impozit asupra publicitații, o decizie denunțata drept o amenințare la adresa presei independente, scrie AFP.Proiectul…

- Maestrul Constantin Chiriac, directorul TNRS și președinte al festivalului Internațional de Teatru de a Sibiu, mesaj emoționant: „In numele Teatrului Național «Radu Stanca», al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, al Bursei de Spectacole și al tuturor structurilor generate de FITS, precum…

- Aleșii Cugirului au aprobat in ședința ordinara, restricționarea accesului autovehiculelor cu masa total maxim autorizata de 7,5 tone pe tronsonul strazii Ion Creanga cuprins intre intersecțiile cu strada Nicolae Balcescu, respectiv cu strada 21 Decembrie 1989 și montarea indicatorului corespunzator.…

- In anul sarbatoririi a 100 de ani de la nașterea lui Radu Stanca – dramaturg, poet, eseist și regizor de teatru, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu organizeaza miercuri, 23 decembrie 2020, de la ora 13:00, o ceremonie de dezvelire a bustului omului de teatru Radu Stanca. Evenimentul va avea loc in…

- Joi, 17 decembrie, in ultima ședința de Consiliu Local din 2020, proiectul USR PLUS de introducere a semnaturii electronice in relația sibienilor cu Primaria Sibiu și Serviciile Publice aflate in subordinea Consiliului Local, a fost votat in unanimitate. Este un prim pas facut de echipa USR PLUS in…