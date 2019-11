Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu, 71 de ani, unul dintre pionii asociației „Dinamoviști pentru Dinamo”, a explicat, in cadrul unei conferințe de presa, planurile gruparii care intenționeaza sa preia pachetul majoritar de acțiuni de la Ionuț Negoița. ...

- Asociația „Dinamoviști pentru Dinamo”, societatea care-și propune sa conduca Dinamo pe model „socios”, a susținut azi o conferința de presa la care au participat Cornel Dinu și Razvan Oprea, doi dintre inițiatorii proiectului. Actorul Razvan Oprea a anunțat ca, in prima ora de la lansarea platformei…

- PCH, galeria dinamovista, a explicat printr-un comunicat cum decurge programul DDB, a carui menire e sa stranga fonduri ce se redirecționeaza catre achiziția acțiunilor deținute acum de Ionuț Negoița, scrie Mediafax.Fanii au dezvaluit și faptul ca fostul președinte al roș-albilor Nicolae Badea…

- Razvan Oprea este un dinamovist infocat, inscris și in asociația „Dinamoviști pentru Dinamo”, iar astazi vine la GSP Live sa dezbata, alaturi de Costin Ștucan, ultimele noutați din cadrul clubului din „Ștefan cel Mare”. Viorel Catarama pare in pole-position pentru a prelua clubul de la Ionuț Negoița,…

- Proiectul „ABC-ul voluntariatului”, implementat de Asociația GISAS Sebeș și finanțat de Direcția Județeana pentru Tineret și Sport Alba, care s-a desfașurat in perioada 1-31 octombrie 2019, a avut ca scop creșterea gradului de implicare a tinerilor in viața comunitații școlare, in vederea consolidarii…

- Asociația pentru protecția animalelor „Free Amely 2007” Lugoj sarbatorește, in 4 octombrie, Ziua Internaționala a Animalelor, ocazie cu care adapostul de animale fara stapan al asociației, situat intre satele Tapia si Maguri, isi deschide porțile pentru toți iubitorii de animale, incepand cu ora…

- Termenul de depunerea a dosarelor in vederea desemnarii a 5 membri in Consiliul de Administratie al URBIS Baia Mare a fost prelungit. Astfel, potrivit Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, termenul limita este acum 10 septembrie. “Autoritatea Publica Tutelara, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,…

- V. Stoica Fantana centrala de la Castelul Peleș a redevenit funcționala, in urma lucrarilor de reabilitare efectuate de Veolia Romania, astfel ca, incepand din aceasta saptamana, turiștii romani și straini pot admira și acest punct de atracție din curtea renumitului palat. Societatea Veolia Romania,…