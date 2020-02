Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Popescu este expert in psihologia muzicii, un domeniu de cercetare care nu exista in Romania. Studiile pe care le-a realizat romanul la Viena arata ca muzica ar putea fi un alt limbaj comun al tuturor civilizatiilor din lume.

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 2,6% in zona euro si cu 3,1% in UE, in trimestrul al treilea 2019 comparativ cu perioada similara a lui 2018, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata si Romania, 13,2%, potrivit datelor publicate luni…

- In Romania s-a incetatenit ideea, gresita, ca 3% deficit bugetar este normalitate, dar in anii de crestere economica robusta ar trebui sa fim pe zero sau sa avem un mic surplus ori un mic deficit, a declarat, marti, economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, intr-o conferinta…

- Cabinetul Orban lucreaza in prezent la studiul de impact privind abrogarea unor masuri din OUG 114/2018, a declarat marți premierul Ludovic Orban, in cadrul unei conferințe de presa. Vor fi abrogate și prevederile privind Pilonul II de pensii private.Premierul a mai precizat ca lucrarile din…

- In urma cu cateva zile, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, se plangea intr-o conferinta ca industria bancara din Romania se simte mizerabil de peste 10 ani, se simte...

- Intermedierea financiara, in Romania, este cea mai mica din Europa, cu un procentaj de 26% in prezent, fata de 40% in 2009, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), informeaza Agerpres.Citește și: Suntem…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca saptamana aceasta va fi finalizat studiul de impact cu privire la cresterea salariului minim. "Constatam ca PSD si-a pierdut complet uzul ratiunii, PSD a devenit o sursa de minciuni raspandite sistematic, care nu au nicio legatura cu realitatea.…

