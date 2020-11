"Creditele neperformante in anul viitor in opinia mea vor avea o crestere importanta. Antevorbitorii mei au mentionat despre stabilitatea sistemului, despre gradul inalt de adecvare a capitalului si asa mai departe, lucru care ne face sa fim totusi optimisti si sa nu ne panicam, dar credite neperformante vor fi, pentru ca dupa aceste luni, 10 luni sau cate se vor face pana la urma de amanari la plata, in final, si ma rog, celelalte masuri care au fost luate de autoritati privind asigurarea sigurantei populatiei vor duce la disparitia unor companii, la imposibilitatea acestora de a-si onora obligatiile…