Ghete cool pentru sezonul rece Ghete cool pentru sezonul rece La fel ca tricourile, ghetele reprezinta piese indispensabile in colecția oricarei fashioniste. Pot fi purtate in diefrite combinații de ținute, sunt stylish și te pot scoate de multe ori din impas. Iata in continuare cateva modele de ghete cool pentru sezonul rece. Ghete cu platforma Ghete cu botul patrat Ghete Chelsea Bocanci combat Ghete de cauciuc pentru zile ploioase Cizme peste genunchi Ghete stiletto Ciocate cowboy Ghete și cizme negre, modele reinventate de pe podiumurile de moda The post Ghete cool pentru sezonul rece appeared first on ADPM . Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul rece aduce cu sine nevoia fiecarei femei de a face schimbari majore in garderoba. Toate hainele subțiri, de care te-ai bucurat toata vara la mare sau in ieșirile de weekend in oraș, sunt inlocuite de pulovere, pantaloni lungi, geci și hanorace din ce in ce mai groase și mai calduroase, astfel…

- Rochia pulover. Ce modele sunt in trend acum! Sezonul rece iși intra in drepturi, iar temperaturile sunt mai scazute pe zi ce trece. Hainele pe care le prurtam trebuie sa fie stylish, dar totodata sa ne ofere confortul termic de care avem nevoie. Rochia pulover reprezinta o piesa extrem de chic, la…

- Ghete și cizme negre, modele reinventate de pe podiumurile de moda Atunci cand investim intr-o piesa vestimentara, accesoriu sau pereche de incalțari, e important ca acestea sa fie extrem de versatile. Mai pe scurt, sa le putem integra ușor in orice ținuta. De exemplu, ghete și cizme negre. Ele ne feresc…

- Zilele de toamna sunt destul de imprevizibile și momentele cu soare bland pot alterna cu cele in care vantul și ploaia iși fac de cap. Și pentru ca ar trebui sa te gandești din timp la niște ținute care sa fie calduroase, comode, dar și fashion in același timp, iți venim in ajutor cu cateva idei. Nu…

- In ediția de luni seara, pe drumul catre plaja Oludeniz, la Asia Express , acolo unde Irina Fodor ii aștepta pe concurenți pentru a dezvalui ce alte surprize le-a pregatit, lui Zarug i s-a facut rau și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Acesta mergea pe o strada ingusta și a cerut ajutorul unor oameni…

- Ajutorul pentru incalzire 2021. Primariile vor avea rolul cel mai important in acordarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili Ajutorul pentru incalzire 2021. Primariile vor avea rolul cel mai important in acordarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili Raluca Turcan, ministrul Muncii si…

- Dupa ce au caștigat imunitatea in „Asia Express” sezonul 4, Mihai Petre și soția sa, Elwira, s-au rasfațat cu un pahar de bere Ursus, dar aceasta nu a fost singura surpriza de care au avut parte.