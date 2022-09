Gheţarii elveţieni au înregistrat în 2022 cea mai mare rată de topire anuală din întreaga istorie a măsurătorilor de acest tip Ghetarii elvetieni au inregistrat in 2022 cea mai mare rata de topire anuala din intreaga istorie de peste un secol a masuratorilor de acest tip, pierzand 6% din volumul lor, un procent aproape dublu fata de precedentul record ce data din 2003, au anuntat miercuri reprezentantii serviciului de monitorizare GLAMOS, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

