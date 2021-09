Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas cateva ore pana cand vom afla cine va fi noul presedinte al PNL, rezultat care poate schimba din temelii scena politica. Ar putea insemna sfarsitul carierei politice a lui Ludovic Orban sau plecarea lui Florin Citu de la Palatul Victoria. Ambii candidati lupta cu toate armele, desi jocurile…

- Astazi, 25 septembrie, in jurul orei 11:00, la Romexpo are loc mult-așteptatul Congres al PNL, ocazie cu care va fi aleasa noua conducere a partidului. La reuninunea liberarilor sunt așteptați 5.000 de delegați din toata țara. Doi candidați se lupta pentru funcția de președinte, respectiv actualul lider…

- Catalin Gherzan, calcule inainte de Congresul PNL Maine, 25 septembrie, este programat mult-așteptatul Congres al PNL, ocazie cu care va fi aleasa noua conducere a partidului. Doi candidați se lupta pentru funcția de președinte, respectiv actualul lider Ludovic Orban și premierul Florin Cițu. Catalin…

- „Așteptați sa murim pentru ca apoi sa ne resuscitați?” Catalin Gherzan afirma ca guvernanții lasa prețurile sa o ia razna și apoi spun ca subvenționeaza consumatorul vulnerabil. Dar lucrurile, in realitate, stau altfel. „Mai concret, ei iși incaseaza taxele marite de la toata populația și apoi spun…

- “Guvernul trebuie sa ia masuri pentru asigurarea protecției consumatorilor vulnerabili” Liberalizarea pieței de energie din Romania, in absența unei concurențe reale, prefigureaza mari probleme sociale in Romania. Milioane de romani risca sa ramana in bezna și in frig, spune Catalin Gherzan, fost candidat…

- Destinul PNL este in mana membrilor partidului, de decizia acestora cu privire la viitoarea conducere depinzand rezultatele care vor fi obtinute la urmatoarele alegeri, a afirmat sambata, la Pitesti, liderul liberal Ludovic Orban. „Dumneavoastra aveti puterea de a decide, am incredere in votul dumneavoastra…

- Atmosfera a ramas extrem de tensionata la alegerile de la organizația București a PNL, sambata - au fost lansat critici dure și inclusiv acuzații de tradare. Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca a fost tradat de Ciprian Ciucu, cu care ar fi semnat un protocol de susținere. Orban susține ca la o zi dupa…

- Intrunita in ședința Biroului Politic Local, conducerea PNL Curtea de Argeș a votat azi pentru susținerea candidaturii lui Adrian Miuțescu pentru un nou mandat de președinte al PNL Argeș. De asemenea, BPL Curtea de Argeș va susține moțiunea lui Ludovic Orban la Congresul PNL din 25 septembrie. Deciziile…