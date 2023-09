Gherla | Un garaj și o mașină aflată în interior, în flăcări Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla intervin, in aceste momente, cu o autospeciala de stins incendii pentru lichidarea flacarilor care au cuprins un garaj de pe strada Plopilor din municipiul Gherla. ”In momentul sosirii la fața locului, pompierii au gasit garajul și un autoturism parcat in interiorul acestuia cuprinse de flacari. Intervenția echipajelor operative au limitat extinderea focarelor mai departe de limitele in care au fost gasite. Pana in prezent nu au fost persoane care sa solicite consult medical”, a precizat ISU Cluj. Alaturi de pompierii din cadrul Punctului de Lucru… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

