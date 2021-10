Protestul autorizat sambata in centrul Romei, la care au participat mii de oameni, s-a transformat intr-o „gherila urbana”, dupa ce cateva sute de participanți s-au desprins din mars, incercand sa ajunga la sediul guvernului, scrie Corriere della Sera. Mii de persoane au protestat in capitala Italiei, din cauza obligativitații certificatului verde Covid in toate locurile […] The post „Gherila urbana” la Roma! Proteste violente impotriva obligativitații certificatului verde COVID la locul de munca - VIDEO first appeared on Ziarul National .