Gherghe, arestat! Hăpău, tu urmezi! Campania ”NAȚIONAL” cu privire la devalizarea fondurilor operative ale Direcției Generale de Informații a Armatei a dat deja primele rezultate. Iar acum, dupa ce structura condusa de generalul Marian Hapau a fost bagata sub lupa contrainformativa, ”șandramaua” DGIA este la un singur pas de ”destructurare”. Pentru ca adjunctul șefului DGIA nu avea cum sa iși […] The post Gherghe, arestat! Hapau, tu urmezi! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

