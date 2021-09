Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a afirmat, joi, ca perioada de campanie interna pentru alegerea conducerii PNL ar fi trebuit sa fie mai scurta si a pledat pentru unitate in interiorul partidului dupa Congresul din 25 septembrie. „Eu fac parte dintr-un Guvern politic. (…) Cred ca, avand in vedere…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat, joi, 16 septembrie, ca la evenimentele din cadrul institutiilor de cultura vor avea acces in perioada urmatoarea exclusiv detinatorii de certificat digital privind COVID-19, informeaza Agerpres. Bogdan Gheorghiu nu crede ca se vor inchide institutiile…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a lansat, vineri, ironii la adresa lui Florin Cițu, contracandidatul sau la președinția partidului: „Eu nu am spus niciodata in campanie ca voi asigura o campanie de opt ani ... Cred ca s-a greșit unitatea de masura”. El a lansat și un apel: „Va rog, salvați PNL!”.…

- Președintele Klaus iohannis a reacționat pe Facebook la știrea decesului lui Ion Caramitru și a aratat ca avem parte de o zi trista. „Astazi este o zi trista pentru țara noastra. Ne desparțim de doi dintre cei mai iubiți romani. Ivan Patzaichin și Ion Caramitru au luminat arenele sportive și scenele…

- Managerul Operei Nationale Iasi, Beatrice Rancea, care fusese suspendata din functie, a demisionat. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a confirmat ca a acceptat incetarea mandatului incepand cu data de 1 septembrie, arata News.ro. Beatrice Rancea, fost manager al Operei Iasi, a fost plasata…

- Ministrul Culturii a declarat ca dosarul Rosia Montana va fi discutat la UNESCO, pe 25 iulie, si ca va pleda pentru “ceea ce inseamna binele patrimoniului”. “Ministerul Culturii este parte a Guvernului Romaniei (…). Noi vom merge cu un mandat din partea Guvernului, va fi o decizie la nivel de Guvern…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, luni, ca votul pe care moldovenii l-au dat duminica la alegerile parlamentare anticipate aduce Republica Moldova mult mai aproape de Uniunea Europeana. "Votul de duminica inseamna o apropiere mai mare pentru ca in contextul geopolitic actual…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, si-a exprimat, marti, speranta ca in legatura cu alocatiile pentru copii sa nu existe o 'cheie de campanie interna' si a subliniat ca majoritatea parlamentara are obligatia sa sustina pozitia Guvernului. "In privinta alocatiilor, proiectul pe care…