Gheorghiță: Vaccinul oferă o protecție mai lungă decât boala naturală. Argumentele medicului Imunizarea prin vaccinarea impotriva Covid 19 dureaza mai mult decat cea obținuta post – imbolnavire. Explicațiile au fost oferite de coordonatorul campaniei de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghița. Acesta a declarat miercuri seara, la TVR 1, ca dupa boala exista un interval de protecție fața de reinfecție de la una la trei luni, dar exista și date care arata o protecție de pana la șase luni. Mult mai lunga este protecția imuna care se obține prin vaccinare , spune el. „In general ne gandim la intervalul de protecție prin care chiar și o persoana tanara ar putea fi protejata fața de reinfecție. Aici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

