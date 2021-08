Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca o persoana care se infecteaza cu tulpina Delta a virusului SAR-CoV-2 are o incarcatura virala care poate fi si de o mie de ori mai mare decat varianta initiala a virusului. In cazul persoanelor vaccinate cu serul bazat pe ARN Mesager, anticorpii au o activitate neutralizanta de trei ori mai redusa fata de varianta Delta, arata el. Gheorghita adauga insa ca vaccinarea „reduce de 25 de ori riscul de a ajunge la spital”, transmite News.ro. Valeriu Gheorghita sustine ca Romania este, in acest moment, „mult sub…