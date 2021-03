Persoanele din etapa a treia a vaccinarii anti-COVID-19 (populatia generala) se pot programa pe platforma online dedicata acestui proces dupa data de 15 martie, inocularea vaccinului pentru acestea urmand sa aiba loc cel mai probabil in aprilie, a declarat, duminica, Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de imunizare impotriva noului coronavirus. ‘In ceea ce priveste etapa a treia, posibilitatea de programare a persoanelor va fi disponibila chiar dupa 15 martie, si acest lucru e important, in momentul in care va fi disponibila acea lista de asteptare, iar vaccinarea respectiva…