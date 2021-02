Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, vineri seara, ca vaccinarea personalului din invatamant va incepe in a doua parte a saptamanii viitoare. ”Noi ne dorim ca intr-o saptamana sa putem finaliza vaccinarea personalului din invatamant”, a afirmat Gheorghita, precizand ca…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, Valeriu Gheorghița, spune ca nu exista o legatura clara de cauzalitate intre vaccinul anticoronavirus de la Pfizer și cele 33 de decese survenite in randul varstnicilor din Norvegia. Citește și: Gheorghe Falca intra la RUPERE in plin SCANDAL…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a facut in aceasta dimineața prima doza a vaccinului COVID, in centrul de vaccinare amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București.Dupa ce a facut vaccinul, Gheorghița a stat, conform procedurilor 15 minute intr-un…

- Medicul militar, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a fost vaccinat marți dimineața, la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Carol Davila”, unde este medic primar boli infecțioase, informeaza g4media . Declarațiile…

- Varstnicii ar putea fi vaccinați mai repede decat prevedea inițial calendarul. Coorodonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spera ca, dupa jumatatea acestei luni, sa se poata trece la imunizarea celor de varsta a treia, cu prioritate a persoanelor cu multiple afecțiuni.

- Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a declarat ca e foarte posibil ca noua tulpina Covid-19 sa fie deja prezenta in...

- Dr. Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare din Romania, susține ca e foarte posibil ca noua tulpina Covid-19 sa fie deja prezenta in țara noastra. Gheorghița spune ca medicii fac studii in acest sens iar in perioada urmatoare vom putea afla daca exista sau nu virusul. De asemenea, medicul…