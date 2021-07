Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca 80 % din centrele de vaccinare vaccineaza mai putin de 25% din capacitatea alocata fiecarui flux, iar din acest motiv 117 centre si-au sistat temporar activitatea, iar in cazul a 371 de centre a fost redus programul…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca este ingrijorat de faptul ca exista o crestere a ratei bazale de reproducere a cazurilor de COVID de la 0,7 la aproape 1, precizand ca riscul de a inregistra o crestere a numarului de cazuri in perioada urmatoare este…

- Circa 43.000 de doze de vaccin de la compania Oxford-AstraZeneca, care au iesit din perioada de valabilitate, au fost carantinate, in asteptarea unor informatii suplimentare, anunta presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita.…

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, a declarat, marti seara, ca la acest moment ne aflam intr-o perioada de acalmie, intre valurile pandemiei de coronavirus, dar ca avem si un numar important de persoane care s-au vaccinat deja cu cel putin…

