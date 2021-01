Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a dat, luni, explicații despre ce inseamna eficacitatea de 95% la un vaccin. „Eficacitate 95% nu inseamna, cum poate ar fi ușor de crezut, ca in 5% din cazuri vaccinul da greș și e inutil”, susțin reprezentanții ministerului. Potrivit Ministerului Sanatații, eficacitatea unui…

- Lumea medicala din intreaga lume se concentreaza pe efectuarea de studii care sa stabileasca daca vaccinul anti-COVID va impiedica infectarea celor imunizați și raspandirea „tacuta” a noului coronavirus. Este motivul principal pentru care masca va trebui purtata in continuare, inclusiv de catre cei…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, a lamurit, intr-o conferința de presa, problematica amanarii rapelului la vaccinul COVID, in Romania. Valeriu Gheorghița a precizat ca, la acest moment, Romania nu ia in calcul amanarea administrarii celei de-a…

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze. Intrebat, la Digi24, cand ar urma sa ajunga vaccinul in Romania, presedintele Comitetului National de coordonare a…

- Transportul vaccinurilor impotriva noului coronavirus in toata lumea, la temperaturi de minus 70 de grade, este una dintre cele mai ample operațiuni logistice din istorie. Sunt folosite inclusiv containere frigorifice cu care era transportat in mod obișnuit tonul proaspat, relateaza CNN, citat de Digi24.…

- Medicul militar, Valeriu Gheorghita, șef al Comitetului National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, a explicat, la Digi 24, cum se va desfașura intregul proces. Valeriu Gheorghița a precizat ca vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 va fi gratuita. El a precizat ca vaccinarea…

- Echipa de cercetare de la Oncogen lucreaza din ianuarie, la dezvoltarea unui vaccin anti-coronavirus, iar directorul institutului, Virgil Paunescu, spune ca ar fi avut deja vaccinul, daca Guvernul il finanta. Potrivit acestuia, cu 5 milioane de euro, vaccinul Oncogen ar fi fost acum, in faza a treia…