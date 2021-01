Gheorghiță: ” Există persoane care sar rândul la vaccinare, niște nesimțiți” Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid-19, medicul Valeriu Gheorghița, a asigurat, la Digi24, ca dozele de vaccin nu se arunca. El a explicat ca exista aproape zilnic situații in care acestea nu se consuma complet, putand fi folosite la imunizare chiar și in urmatoarele cateva zile. Totodata, medicul a spus de ce sunt vaccinate in etapa a doua a strategiei și persoanele tinere care nu au boli cronice, situație pe care ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a catalogat-o ca fiind o stare de fapt pe care nu a putut-o schimba la preluarea mandatului. “Este o discuție pe care am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

