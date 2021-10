Gheorghiță este optimist! Dacă se menține ritmul, la finalul anului am putea depăși 70% din populația de peste 12 ani vaccinată Peste 6,5 milioane de romani s-au vaccinat anti-COVID de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, in 27 decembrie 2019, dintre care peste un milion s-au vaccinat in ultimele cinci saptamani, de cand ritmul campaniei a crescut, in condițiile in care Romania are una dintre cele mai mici rate de vaccinare din lume. Datele au fost facute publice marți, intr-o conferința de presa, de catre coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. El a spus ca 5,97 de milioane de oameni din cei 6,5 milioane sunt vaccinați cu schema completa, iar peste 731.000 au și doza 3. Rata de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

