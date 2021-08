Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul este o zona in care oamenii stau unii langa altii si nu se respecta masurile de preventie, precizand ca este nevoie de vigilenta pentru a preveni imbolnavirile din perioada urmatoare, a afirmat, vineri seara, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita.

- Un nou centru de vaccinare anti-COVID s-a deschis in Vama Veche pentru turiști și localnici. Cum apetitul romanilor pentru imunizare este extrem de scazut, autoritațile fac eforturi pentru a-i atrage pe oameni in centrele de vaccinare.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca ar putea fi exceptati de la testare sau carantinare copiii sub 12 ani care merg cu parintii in diverse tari, iar acestia sunt exceptati de la aceste masuri in baza certificatului digital COVID. Valeriu Gheorghita…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a precizat ca este posibila, fara dar și poate, apariția unui nou val de contaminari, avand in vedere faptul ca varianta Delta a coronavirusului devine dominanta. Valeriu Gheorghita a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca este…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a vorbit duminica seara la Digi 24, despre situația vaccinarii impotriva COVID-19. Valeriu Gheorghița a anunțat ca din aceasta saptamana va fi facuta publica rata de vaccinare pentru fiecare județ și pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare a explicat de ce persoanele care au avut parte de o imunizare naturala, dezvoltata dupa ce au trecut prin infecția cu Covid-19, nu sunt la fel de bine protejate ca cele care au ales sa se vaccineze. Din acest motiv, in cadrul evenimentelor, persoanele imunizate prin…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca Romania nu are capacitatea sa vaccineze 5 milioane de oameni pana la 1 iunie. „E predicția asumata de campania de vaccinare. Insa daca ma uit la ritmul de vaccinre din ultimele doua saptamani, ma refer strict la numarul de…

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca in perioada 31 mai- 1 iunie va fi organizat un maraton de vaccinare, la nivel național, pentru copiii cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani. ”Intenționam sa organizam un maraton pentru vaccinare in perioada 31 mai și 1 iunie dedicat copiilor pentru…