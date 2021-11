Certificatul verde Covid este o necesitate, dar trebuie sa existe o perioada de gratie in care persoanele sa decida daca vor sa se imunizeze sau sa se testeze, a afirmat, marti, seful Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghita. „In primul rand, cred ca trebuie sa ajungem la concluzia ca avem nevoie de acest certificat verde si cred ca, asa cum am observat in ultima perioada, se cristalizeaza aceasta opinie ca este nevoie de implementarea certificatului verde la nivel national”, a declarat seful CNCAV, in cadrul unei conferinte…