Numarul mare de infectari zilnice se pare ca i-a determinat pe romani sa se razgandeasca in privința vaccinarii, astfel ca o parte din cei care erau speptici au decis sa se vaccineze impotriva COVID-19. Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), a declarat ca in septembrie a crescut cu peste 100% numarul persoanelor care se vaccineaza cu prima doza. „Un lucru pe care as vrea sa-l mentionez este ca in ultima saptamana s-a observat o crestere a numarului de persoane care se vaccineaza cu doza 1. In 20-26 septembrie…