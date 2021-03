Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat, astazi, in conferința saptamanala de presa susținuta la Palatul Victoria, ca Romania va continua vaccinarea cu serul de la AstraZeneca, și asta deoarece, in urma evaluarilor facute, s-a ajuns la concluzia…

- Letonia a suspendat temporar utilizarea vaccinului AstraZeneca împotriva COVID-19, au anuntat luni autoritatile sanitare de la Riga, în conformitate cu decizia luata în aceeasi zi de alte sase tari membre ale Uniunii Europene. …

- „Am vorbit la pauza și cu domnul Gheorghița și cu domnul Baciu. In Romania nu exista acel lot despre care vorbește EMA, care a fost in 17 țari. Acolo nu avem nicio problema. Exista primul lot din AstraZeneca, unde mai avem 3.000 de doze cred, care vor fi puse o saptamana in carantina.O sa luam o decizie.…

- Dupa ce Danemarca și Italia au suspendat vaccinarea dintr-un anumit lot cu serul britanic, alte șapte țari au luat decizii similare. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița a declarat ca Romania nu a primit doze din lotul respectiv. CITEȘTE ȘI Barbat reținut dupa ce și-a lovit fiica…

- Decizie privind limita de varsta pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca foto. astrazeneca.com Luni se ia o decizie în privința ridicarii limitei de vârsta pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca - a declarat coordonatorul campaniei naționale de imunizare împotriva noului coronavirus,…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat ca decizia de carantinare a orasului a fost probabil cea mai dificila decizie pe care a luat-o in viata lui, dar ca a fost nevoie de o astfel de masura pentru a stopa virusul. ”Este o zi trista pentru Timisoara, dar si o zi in care este…

- Incepe vaccinarea angajaților din invațamant Foto: facebook.com/ROVaccinare Vaccinarea angajaților din învațamânt începe miercuri în București și în majoritatea județelor din țara. Întreaga procedura va dura pâna pe 10 martie pentru prima doza…

- Pana astazi, in Romania, au fost receptionate 1.236.449 de doze de vaccin, de la Pfizer, Moderna si AstraZeneca, dintre care au fost distribuite 981.610.Pana la data de 9 februarie, in Romania, au fost receptionate 1.236.449 de doze de vaccin, de la Pfizer, Moderna si AstraZeneca, dintre care au fost…