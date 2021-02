GHEORGHIȚĂ a anunțat când vom scăpa de mască Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care sa nu fie acoperite de vaccin, transmite News.ro. INCIDENT la ”Marius Nasta” din București. Instalația de climatizare de la unitatea mobila a scos fum puternic „In momentul in care vom ajunge la acel prag de imunizare colectiva si in momentul in care nu constatam emergenta unor tulpini care nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

