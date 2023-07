Stiri pe aceeasi tema

- Deputat Brian Cristian: pachet legislativ care modifica Legea sponsorizarii și Codul fiscal pentru ca sportul romanesc sa fie mai bine finanțat! „Am incheiat sesiunea parlamentara cu un pachet legislativ care modifica Legea sponsorizarii și Codul fiscal pentru ca sportul romanesc sa fie mai bine finanțat.…

- Unul dintre cei mai buni culturisti romani a murit duminica, in timpul unei banale partide de pescuit. Se pare ca tanarul s-ar fi inecat, in circumstante inca neelucidate. Catalin ar fi implinit 29 de ani saptamana viitoareDuminica dimineata, Catalin a mers impreuna cu un prieten la pescuit pe lacul…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a comentat, vineri, incheierea mandatului ministrului Eduard Novak, declarand ca nimeni nu este "vesnic pe un scaun" si ca "sportul romanesc nu a murit".

- UDMR a participat separat la consultarile de marți, cu președintele Klaus Iohannis, privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier, in condițiile in care PSD și PNL au mers impreuna la intalnirea de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis i-a lasat pe liderii UDMR sa-l aștepte minute bune,…

- Yasin Hamed, 23 de ani, s-a transferat in 2020 in Ungaria, mai intai la Nyiregyhaza (locul 17, Liga 2), iar acum este la Bekescsaba (locul 19, Liga 2), acolo unde va juca pana la vara sub forma de imprumut. Fost campion cu CFR Cluj in urma cu cinci ani, mijlocașul dreapta a facut o comparație intre…

- Mark Selby avea deja patru titluri de campion mondial in palmares și era mare favorit in finala cu Luca Brecel, dar belgianul a surprins pe toata lumea și s-a impus cu 18-15. Dupa ultimul meci de la Crucible, „Bufonul din Leicester” a vorbit despre performanța reușita de adversarul sau.