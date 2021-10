Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a 10-a etapa a Ligii a II-a de fotbal, Petrolul Ploiești a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-0, pe FC Brașov și ramane in fruntea clasamentului, cu 27 de puncte, Pe doi se afla Universitatea Cluj, cu 24 de puncte și care, vineri, a trecut, in deplasare, de Ripensia Timișoara cu…

- Cele trei echipe din Romania, prezente in Erste Liga la hochei pe gheața, disputa vineri seara noi jocuri in Ungaria. Corona Brașov intalnește pe Fehervari Titanok, Sport Club Miercurea Ciuc pe DVTK Miskolc, iar Hochei Club Gheorgheni are ca adversara formația din Dunaujvaros. Joi seara, Sport Club…

- Simona Halep a coborat de pe locul 14 pe 15, cu 3.047 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitilii luni, in ziua in care impline`te 30 de ani.Lider este in continuare sportiva australian[ Ashleigh Barty, cu 10.075 de puncte.Top 10 este format din urm[toarele juc[toare: Ashleigh Barty (Australia) –…

- Marți, 28 septembrie, a inceput etapa a 2-a a grupelor UEFA Champions League, cu opt meciuri: Paris Saint-Germain – Manchester City 2-0 și RasenBallSport Leipzig – Club Brugge 1-2 (in grupa A); AC Milan – Atletico Madrid 1-2 și FC Porto – FC Liverpool 1-5 (in grupa B); Ajax Amsterdam – Beșiktaș Istanbul…

- Poli Iasi a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-2 (1-2), echipa Dunarea Calarasi, in ultimul meci al etapei a opta a Ligii a II-a, potrivit agerpres.ro. Au marcat: Andrei Moise '36, Leonard Boiangiu, '42 / Bogdan Matei '34 (a), Okan Chatziterzoglou '54, Sekou Camara '89. Dupa…

- Corona Brașov, Sport Club Miercurea Ciuc și Hochei Club Gheorgheni vor participa in viitoarea ediție a competiției de hochei pe gheața Erste Liga, care va debuta la 17 septembrie. Alaturi de cele trei formații din Romania, vor mai fi prezente echipele ungare DVK Miskolc, Uni Gyor Eto, Fevervari Titanok,…

- In mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granita de vest si de pe cea de sud a Romaniei se inregistreaza trafic intens, sambata dupa amiaza, la intrarea in tara pe benzile dedicate autovehiculelor. Conform informatiilor furnizate pe portalul web al Politiei de Frontiera, sambata dupa amiaza…