- Joi, 1 decembrie, in campionatul romano-maghiar de hochei pe gheața, Erste Liga, s-au jucat doua partide, ambele in Ungaria: Dunaujvarosi Acelbikak – Sport Club Csikszereda 7-9 și FEHA19 – Corona Brașov Wolves 1-4. Pe primul loc se afla Budapest Jegkorong Akademia HC (cu 41 de puncte), urmata de Hockey…

- Luni, 28 noiembrie, in campionatul romano-maghiar de hochei pe gheața, Erste Liga, s-au disputat trei partide: Corona Brașov Wolves – Budapest Jegkorong Akademia HC 1-2 dupa prelugiri, Sport Club Csikszereda – FTC-Telekom Ferencvaros Budapest 3-4 și Hockey Klub Gheorgheni – UTE Budapest 6-2 (FOTO, cu…

- Toate cele trei formații din Romania prezente in Erste Liga la hochei pe gheața au caștigat, sambata, partidele disputate pe teren propriu in compania unor echipe din Ungaria. Sport Club Miercurea Ciuc, campioana en-titre, a trecut cu 3-2 de Academia Budapesta, Hochei Klub Gheorgheni a invins cu 4-3…

- Vineri, 18 noiembrie, in campionatul romano-maghiar de hochei pe gheața, Erste Liga, s-au disputat partidele: Sport Club Csikszereda – Hockey Klub Gheorgheni 2-4 (FOTO, cu oaspeții in echipament roșu), FEHA19 – FTC-Telekom Ferencvaros Budapest 2-5, Urșii Polari Miskolc – UTE Budapest 5-3 și Budapest…

- Un apel la 112 a anunțat astazi, in jurul orei 12:20, ca un barbat in varsta de 47 de ani a cazut de pe acoperișul unei case, in localitatea Braniștea. La fața locului s-au deplasat de urgența o ambulanța, un echipaj de Terapie Intensiva Mobila SMURD, dar și polițiștii. Totodata, s-a solicitat și elicopterul…

- Cele trei echipe din Romania prezente in Erste Liga la hochei pe gheața continua, marți, 1 noiembrie, seria jocurilor din Ungaria. Sport Club Miercurea Ciuc, caștigatoarea ediției trecute, va juca impotriva lui DVTK Miskolc, Hochei Club Gheorgheni o va intalni pe DEAC Debreceni, iar Corona Brașov o…

- Hochei Club Gheorgheni și Sport Club Miercurea Ciuc au caștigat partidele disputate, vineri, in Ungaria, in Erste Liga. Echipa din Gheorgheni a invins cu 5-2 pe Academia din Budapesta, liderul la zi, iar ciucanii s-au impus cu 4-3 in fața celor de la Fehervar. Corona Brașov a evoluat la Debrecin, unde…

- Sport Club Miercurea Ciuc a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 7-0, pe Corona Brașov, intr-un meci care a contat atat pentru Erste Liga, cat și pentru Campionatul Național de hochei pe gheața. In urma acestei victorii, harghitenii au urcat pe locul VI in clasamentul Erste Liga, acumuland…