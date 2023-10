Stiri pe aceeasi tema

- Lara Fabian revine in Romania, pe scena Stadionului Arcul de Triumf, intr-un regal artistic dedicat aniversarii lui Gheorghe Zamfir. Celor 2 interpreți li se va alatura marele tenor Jose Carreras, cunoscut și pentru multiplele gesturi de suflet infaptuite in sprijinul copiilor diagnosticați cu leucemie…

- Echipa de rugby a Romaniei va intalni, sambata seara, la București, formația Statelor Unite ale Americii, intr-un meci amical de pregatire in vederea Cupei Mondiale din toamna acestui an, din Franța. Partida se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf, incepand cu ora 20.00. Pe langa testul cu SUA, rugbiștii…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat prestația roș-albaștrilor. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul de Triumf.…

- Fostul premier Ludovic Orban il ironizeaza pe actualul premier, Marcel Ciolacu, pe motiv ca n-a reușit sa impuna desfașurarea meciului de fotbal FCSB – Dinamo pe stadionul Steaua. Meciul s-a disputat in cele din urma, in seara zilei de 22 iulie 2023, pe stadionul Arcul de Triumf din București. Stadionul…

- Derby-ul FCSB - Dinamo se va juca sambata, 22 iulie, pe arena „Arcul de Triumf” din București. Dupa blocarea negocierilor pentru punerea in dispoziție a arenei din Ghencea, FCSB a fost nevoita sa se miște rapid. Vicecampioana a inștiințat deja Liga Profesionista de Fotbal ca derby-ul cu Dinamo se va…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a invins formatia Bulgariei cu scorul de 2-0 (2-0), duminica seara, intr-un meci amical jucat pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti.Tricolorele s-au impus prin golurile marcate de Laura Rus (min. 39 - penalty) si Stefania Vatafu (min. 44 - penalty), potrivit…

- Echipa nationala feminina de fotbal a Romaniei a sustinut un stagiu de pregatire in vederea participarii in Liga Natiunilor, intrecere care va incepe in aceasta toamna. Cantonamentul s a incheiat cu un joc amical impotriva Bulgariei, pe stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, castigat de Romania cu…

- Suporterii Universitații Craiova pregatesc pana la ultimul detaliu deplasarea cu Dinamo, din prima etapa a noului sezon. Peste 700 de olteni vor incuraja echipa lui Eugen Neagoe in duelul de pe „Arcul de Triumf”, iar ultrașii din Peluza Nord anunța ca și-au luat toate masurile de precauție inaintea…